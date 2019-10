DDL Salvamare, Costa: “Felice per approvazione Aula Camera, soddisfazione per lavoro Commissione Ambiente. Adesso approvazione rapida in Senato”

Roma – “L’approvazione della legge Salvamare alla Camera ci rende particolarmente felici perché rappresenta un tassello fondamentale per il nostro progetto di liberare il mare dai rifiuti e dalla plastica” Così il ministro dell’Ambiente Sergio Costa ha commentato la notizia dell’aprovazione del ddl Salvamare con 242 voti favorevoli. “Sono soddisfatto dal lavoro fatto dalla Commissione Ambiente della Camera che ha sostanzialmente migliorato l’impianto normativo e adesso riponiamo le nostre speranze nel Senato per un approvazione rapida di questa legge importantissima per la salute del mare” ha concluso il ministro.

