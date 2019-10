Al porto di Cagliari la XVII edizione del Fiaba Day

Si è svolta oggi, a Cagliari, negli spazi annessi al molo fronte Capitaneria di Porto, la XVII edizione del FIABADAY SARDEGNA, “Giornata Nazionale per l’Abbattimento delle Barriere Architettoniche”. Il programma della giornata, al quale ha partecipato anche l’AdSP, rappresentata dalla responsabile marketing Valeria Mangiarotti, è stato incentrato sulla campagna di sensibilizzazione, ideata da FIABA Onlus, dal titolo “LA CITTA’ CHE VORREI”, intesa come spazio fisico di progettazione, luogo di relazioni, il cuoi grado di accessibilità è garanzia per i cittadini di libertà di movimento, accesso ai servizi offerti e vita sociale attiva.

Durante la mattinata, sul molo in Piazza Deffenu, le associazioni e la delegazione della Guardia Costiera hanno coinvolto tutti i visitatori con disabilità ed accompagnatori in una serie di attività ludiche e sportive, come giri in motovedetta, percorso di Agility, percorsi di sensibilizzazione e spazio per bambini.

