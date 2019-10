Porto di Civitavecchia: sempre al primo posto per le Crociere

Confermato anche quest’anno il primato delle crociere per il porto di Civitavecchia e le previsioni per il 2020 sempre più rosee.

Civitavecchia è ancora il primo porto crocieristico italiano, superando i 2,5 milioni di visitatori e 827 “toccate nave” con un aumento del 5% sul 2018.

Lo conferma il Convegno dedicato all’Economia del mare, organizzato da Intesa Sanpaolo, in collaborazione con SRM, Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale e Unindustria.

Già, l’anno scorso, il porto di Civitavecchia ha visto 2,4 milioni di passeggeri e 760 navi attraccate, risultando il secondo porto in Europa (dopo Barcellona).

Nel 2019, l’Italia resterà la prima destinazione europea per il settore con 12 milioni di passeggeri (+7% sul 2018) e 4.800 approdi grazie alle nuove mega-navi che visiteranno il nostro paese.

Nello specifico, i crocieristi che imbarcano/sbarcano al porto di Civitavecchia sono il 39,2%, mentre il 60,8% sono in transito.

PREVISIONI 2020

Per quanto riguarda l’anno prossimo, le previsioni sono ottimistiche. Infatti, anche il 2020 sarà un anno da record per il traffico crocieristico negli scali nazionali in generale.

Come conferma, il report di Risposte turismo illustrato a Cagliari in occasione della nona edizione dell’Italian Cruise Day parla di 13,07 milioni di passeggeri movimentati.

È quanto emerge dalla proiezione effettuata sulle previsioni di 39 porti crocieristici italiani. Civitavecchia si conferma leader con 2,7 milioni di crocieristi (+0,5% sulle stime di chiusura del 2019). Alle sue spalle, Venezia, con 1,52 mln (-1,6% su fine 2019).

Per concludere, la classifica delle “toccate nave”, sempre secondo queste previsioni vedono Civitavecchia in pole position (827 toccate, +1,7%), al secondo posto Napoli (475, +4,2%) che supera Venezia (470, -6,4%) rispetto alla classifica stimata a fine 2019.

