L’ambasciatore dell’Egitto in visita all’AdSP del Mare di Sardegna

Un dialogo fattivo tra le principali porte della Sardegna e dell’Egitto per la crescita delle relazioni e dei traffici commerciali via mare. È lo spirito dell’incontro, che si è tenuto oggi pomeriggio negli uffici dell’AdSP del Mare di Sardegna a Cagliari, tra il presidente Massimo Deiana e l’ambasciatore egiziano Hisham Mohamed Moustafa Badr. Un confronto cordiale, al quale hanno partecipato anche il Segretario Generale dell’AdSP, Natale Ditel e la responsabile Marketing dell’Ente, Valeria Mangiarotti, mirato ad illustrare il ruolo chiave dell’AdSP nell’amministrazione, coordinamento, promozione e sviluppo degli scali sardi.

Ma anche per un focus su quelle che sono le potenzialità del sistema nella gestione dei traffici commerciali e merci, parte delle quali vedono nell’Egitto un buon partner commerciale. In particolare, il presidente Deiana ha illustrato i dati sulla movimentazione da e per l’Egitto dagli scali di Cagliari, Oristano ed Olbia, che ammontano a circa 100 mila tonnellate di merci alla rinfusa (cemento, cereali, alimentari e prodotti chimici) annui più ulteriori 150 mila su container. Numeri che, come ha ricordato Deiana, possono crescere ancora se supportati dalla stimolazione della domanda e, soprattutto, dal potenziamento delle relazioni commerciali via mare tra le due realtà.

“E’ stato un incontro fondamentale – spiega il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, Massimo Deiana – un momento di confronto importante per presentare la nostra realtà portuale, l’offerta infrastrutturale dello scalo di Cagliari, in particolare quella del porto Canale che continuerà a svolgere un ruolo chiave negli scambi commerciali tra paesi, ma anche un’occasione per discutere sui traffici già attivi tra i nostri scali e l’Egitto. Nessuna competizione agguerrita, ma tanta voglia di collaborazione per sviluppare nuove iniziative commerciali che vedano la nostra isola come partner privilegiato del Nord Africa”.

