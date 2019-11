Piattaforma Logistica Trieste continua a crescere

PLT in avanzato corso di realizzazione

La Piattaforma Logistica di Trieste, di cui Interporto Bologna detiene il 6,67% del partenariato, continua la sua crescita.

Il progetto, che prevede la progettazione, la costruzione, la manutenzione e la gestione della Piattaforma Logistica tra lo Scalo Legnami e l’ex Italsider, nell’hub portuale di Trieste, è gestito dal raggruppamento di imprese composto da I.CO.P. SpA, Cosmo Ambiente Srl, Francesco Parisi Casa di Spedizioni SpA e Interporto Bologna SpA.

Tale partecipazione, primo caso in Italia per un Interporto, costituisce un elemento strategico che trova giustificazione nel grande sviluppo che sta registrando il porto di Trieste quale porta d’ingresso del Mediterraneo verso l’Europa orientale. La partecipazione in PLT contribuirà a favorire lo sviluppo di nuovi sistemi di collegamento ferroviario lungo tale direttrice.

