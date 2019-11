Universita’ e Autorita’ Portuali di 5 paesi in visita al Terminal Container Ravenna

Scritto da Redazione Infrastrutture, Italia, Logistica, News, Porti, Trasporti

Ventidue esponenti della Delegazione del Progetto europeo LOOP PORTS finanziato dal programma EIT Climate Kic hanno visitato il Terminal Container di Ravenna, società partecipata da SAPIR e Contship Italia.

L’ obiettivo del progetto è quello di facilitare le pratiche di economia circolare, tramite la creazione di un apposito network tra più porti europei, ed hanno scelto TCR come base di loro interesse nella comunità portuale di Ravenna.

I componenti della Delegazione Università e Autorità Portuali provenienti da Spagna, Danimarca, Francia, Olanda e Italia hanno accolto con attenzione le attività di economia circolare programmate e svolte da TCR.

La Delegazione ha mostrato grande interesse per la gestione in Terminal dei container total loss, che vengono riutilizzati sia come box per ricovero attrezzi sia come contenitori per rifiuti differenziati.

La gestione di tali attività è in carico all’officina interna di TCR che riadopera e ricicla le parti integre dei container, adoperando in ottica green nel completo rispetto per l’ambiente.

