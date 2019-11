Il 7 Novembre workshop per la diffusione del progetto BlueAct

Eventi, Italia, News, Porti, Trasporti

Salerno tra le 7 città portuali che promuovono la Blue Economy

Il 7 novembre prossimo, presso la Sala genovesi della Camera di Commercio di Salerno si terrà un workshop per la diffusione del progetto europeo BlueAct, che si interseca con il “Premio Best Practices Salerno” attraverso la sezione “Economia del Mare”.

Il seminario dal titolo “Napoli e Salerno. Quando il porto si fonde con la città” sarà tenuto da Francesco Messineo, Segretario Generale dell’Autorità di Sistema Portuale del mar Tirreno Centrale.

In apertura i saluti di Sara Petrone, Consigliere Comunale e Project Coordinator, Marcello Gambardella , Amministratore delegato TravelMar.

Salerno è tra le sette le città portuali europee coinvolte nel progetto di condivisione di buone pratiche di imprenditoria legata alla Blue Economy. Il progetto BlueAct ha come obiettivo quello di trasferire alle città partner la pratica del BlueGrowth Initiative del Pireo. Si tratta di una competizione a premi per progetti di sturt-up e piccole e medie imprese che ha come scopo quello di stimolare l’innovazione e la creazione di nuovi posti di lavoro.

