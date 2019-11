AdSP MAS: Nasce il portale dedicato alle carriere nella logistica portuale

E’ già online da qualche giorno il sito www.lavorareinporto.it realizzato dall’ente di formazione dell’Autorità di Sistema Portuale CFLI – Consorzio Formazione Logistica Intermodale. Il sito web offre una panoramica sul mondo del lavoro portuale e in generale della logistica accompagnando chi cerca un’occupazione nella scelta della professione e del percorso formativo necessario.

CFLI si rivolge a disoccupati e inoccupati, mirando a fornire concrete opportunità di reinserimento nel mondo del lavoro, ma anche agli studenti delle scuole superiori che possono imparare una professione frequentando i corsi biennali dell’ITS Marco Polo di Venezia.

Il portale lavorareinporto.it è suddiviso in tre aree che corrispondono ai tre passi necessari per iniziare a lavorare nel porto. La scelta della professione, innanzitutto, con una serie di video interviste ai lavoratori che consentono di scoprire quali sono le competenze richieste; la scelta del percorso formativo e, infine, la scelta delle prime esperienze in porto, dove reperire i contatti di aziende operanti al porto di Venezia e tutta la modulistica necessaria per avviare esperienze di alternanza scuola-lavoro e progetti formativi in azienda. Un’ampia area video offre, infine, varie informazioni sull’organizzazione del Porto, sugli Enti che vi operano e sugli eventi di orientamento che ogni anno vengono proposti, tra cui il Logistics Career Day.

Il sito lavorareinporto.it è realizzato e gestito da CFLI, nasce nell’ambito del progetto europeo INTERMODADRIA, finanziato dal programma IPA Adriatico. Grazie al progetto europeo di capitalizzazione TRASPOGOODS il sito è stato arricchito, implementato e riorganizzato. Co-finanziato dal Fondo FESR attraverso il programma INTERREG Italia-Croazia, TRANSPOGOOD iniziato a gennaio 2018 conta su un partenariato pubblico-privato formato da 8 partner e un budget di 1.170.990,00€. Il progetto vuole supportare le attività dei principali operatori logistici: shipper, fornitori di servizi di logistica, operatori dei trasporti e autorità.

