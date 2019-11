Il progetto formativo di ER.I.C. vincitore del Premio logistico dell’anno

Consegnati venerdì 8 novembre i premi a Milano

ER.I.C., il cluster che riunisce i terminal intermodali dell’Emilia Romagna, ha vinto il Premio logistico dell’anno conferito da Assologistica per il proprio impegno nella formazione in ambito dei trasporti e della logistica.

In tale contesto, si sono svolti due corsi di formazione per le figure di Intermodal Terminal Manager e di Operatore del Trasporto Multimodale, entrambi parte delle iniziative di qualificazione del sistema delle competenze in ambito logistico e intermodale.

“Siamo lieti di far parte di questa iniziativa ed il premio di oggi è la testimonianza dell’importanza della formazione specifica nel settore dei trasporti, elemento fondamentale dell’economia regionale”, dichiara il Presidente Marco Spinedi.

