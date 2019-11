Missione in Qatar per i porti dell’Alto Tirreno

Missione a Doha per il Presidente dell’Autorità di Sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale , Stefano Corsini, che ha partecipato alla Qatar Silk Road Exhibition 2019, prima edizione della manifestazione internazionale qatarina del settore. La presenza del nostro Paese è organizzata dall’ICE in collaborazione con Invitalia.

La fiera si svolge dal 3 al 5 novembre 2019 presso il centro espositivo DECC – Doha Exhibition & Convention Centre. La partecipazione italiana riunisce Assoporti e UIR, le associazioni rappresentative dei principali Porti ed Interporti italiani.

Gia nel primo giorno della iniziativa, Corsini ha incontrato diversi player locali del settore della logistica interessati alle opportunità offerte dal sistema degli scali dell’Alto Tirreno, anche alla luce dei progetti infrastrutturali in via di definizione a Livorno e Piombino. La serata si è conclusa presso la residenza dell’Ambasciatore italiano in Qatar, Pasquale Salzano.

“Il Qatar – ha dichiarato Corsini – ha molte previsioni di sviluppo commerciale e produttivo, ma soprattutto ha un legame istintivo con l’Italia. Quella cui stiamo partecipando è la prima fiera annuale in tema di trasporti marittimi e logistica nel Paese, e la collaborazione con ICE e Invitalia ci ha consentito di presentare al meglio i punti di forza del paese. Sono onorato di poter partecipare a un evento di questo respiro in rappresentanza, con il collega Musolino, del sistema Italia”.

