AdSP MTS: Porto Aperto, al via la 13a edizione

Porto Aperto, al via la 13a edizione

È giunto alla 13a edizione il progetto di apertura del porto alla città, promosso dall’Autorità di Sistema Portuale con il patrocinio della Regione Toscana e del Comune di Livorno, e da qualche anno esteso anche a Piombino e agli scali elbani.

Quest’anno si preannuncia particolarmente ricca la programmazione definita dall’Authority: oltre alle visite guidate nei porti dell’Alto Tirreno, sono previste un insieme di attività complementari. Studenti, cittadini, turisti e appassionati potranno visitare il Port Center di Livorno (presso la Fortezza Vecchia) e l’Esposizione delle Imbarcazioni Storiche (in prossimità del Mercatino Americano), entrambe tappe fondamentali di un percorso propedeutico alla scoperta del nostro sistema portuale.

Modigliani e Livorno. Un artista nella sua città portuale (30 novembre 2019-16 febbraio 2020)

In occasione della Mostra “Modigliani e l’avventura di Montparnasse”, un fine settimana al mese, l’AdSP offre ai visitatori della mostra un percorso gratuito di visite guidate a luoghi di interesse storico e di cultura marittimo- portuale della città: la Fortezza Vecchia, il Livorno Port Center e l’Esposizione delle Imbarcazioni Storiche. Tre luoghi nell’immediata vicinanza del Museo di Città, che permettono di completarne la conoscenza, favorendo anche un approfondimento della realtà portuale, centrale per l’economia del territorio.

Visite guidate ai porti del Sistema (7 novembre 2019-15 maggio 2020)

Le visite nei porti per le scuole che aderiscono al progetto verranno effettuate a partire dal 7 novembre al 13 maggio 2020, in orario mattutino.

Premio “Racconta il tuo porto”

Le classi che effettueranno le visite proposte da PORTO APERTO potranno partecipare al premio “Racconta il tuo porto”, che prevede la produzione di elaborati (foto, video, presentazioni in PowerPoint, racconti, ecc.) da presentare dal 18 aprile al 11 maggio 2020, dalle ore 09.00 alle ore 20.00 presso la sede dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale.

Trasmissioni televisive su Telegranducato (novembre 2019-maggio 2020)

L’Autorità di Sistema Portuale offre l’opportunità di partecipare alle trasmissioni televisive che realizzerà in collaborazione con l’emittente televisiva locale Telegranducato, nel corso delle quali verranno proposti e commentati dai ragazzi dei contributi video che raccontano la storia e le attività del porto, alla presenza di operatori del settore marittimo-portuale.

L’evento finale in occasione della Giornata Europea del Mare 2020

PORTO APERTO si concluderà ufficialmente con un evento che si legherà alla celebrazione della “Giornata Europea del Mare”, istituita dalla Commissione Europea, e che include a Livorno “Navi di Maggio”. La manifestazione, che offre la possibilità di visitare le imbarcazioni per la salvaguardia dell’ambiente marittimo e costiero ormeggiate presso il Porto Mediceo, è organizzata a partire dall’edizione 2019, dal Servizio Promozione e Comunicazione dell’AdSP in collaborazione con ARPAT, Istituto di Biometeorologia del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Come per le precedenti edizioni, saranno coinvolti gli studenti delle scuole cittadine e regionali in una iniziativa articolata che ha lo scopo di evidenziare quanto il porto e il mare siano luoghi che vogliono aprirsi alla cittadinanza e ai giovani.

Italian Port Days

PORTO APERTO, assieme ad alcune iniziative isolate di altre AdSP, rappresenta uno dei progetti ormai storici per la promozione del legame tra i porti e le città, ed è parte integrante degli Italian Port Days, una giornata celebrativa istituita, fin dal 2018, dall’Associazione dei porti Italiani (Assoporti). Proprio nei giorni scorsi il progetto di Assoporti è stato inserito dall’Associazione Internazionale Porti-Città (AIVP) nella propria Agenda 2030 come buon esempio di promozione della cultura portuale a livello internazionale.

