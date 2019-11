International Maritime Organization-WORLD MARITIME DAY: L’ECCELLENZA FEMMINILE NEL MONDO MARITTIMO

MERCOLEDÌ 20 NOVEMBRE 2019 –

ORE 9,30 UNIVERSITÀ PARTHENOPE –

AULA MAGNA – Via Acton, 38 – NAPOLI

SALUTI

Alberto Carotenuto, rettore Università Parthenope Pietro Vella, Ammiraglio Ispettore, direttore marittimo della Campania Mario Mattioli, presidente Federazione del Mare Umberto Masucci, presidente The International Propeller Clubs e IPC Port of Naples Rappresentante WISTA Mauro Coletta, direttore generale Ministero Infrastrutture e trasporti

TAVOLA ROTONDA

Prima sessione : Portualità modera: Raffaella Del Prete, socia WISTA, direttrice Reefer Terminal APMT-Savona

Terminal portuali: Luisa Del Sorbo, direttrice generale Stabia Main Port Lavoro portuale: Fabiana Esposito, Compagnia Unica Lavoratori Portuali di Napoli Autorità marittima: TV (CP) Enrica Naddeo, ufficiale del Corpo delle Capitanerie di porto Autorità di sistema portuale: Carla Roncallo, presidente AdSP Mar Ligure Orientale Ricerca economica: Marianna Buonfanti, ricercatrice SRM (Gruppo Banca Intesa)

Seconda Sessione : Shipping modera: Bianca D’Antonio, consigliere IPC Port of Naples, giornalista

Industria armatoriale: Mariella Amoretti, armatrice Lavoro marittimo: Claudia Mondino, comandante nave Grimaldi Lines Organizzazioni marittime: Marjolein van Noort, coordinatrice European Network of Maritime Cluster Formazione superiore: Paola Vidotto, direttrice generale Accademia Italiana Marina Mercantile Formazione scolastica: Elvira Romano, già dirigente I.N. Duca degli Abruzzi di Napoli

CONCLUSIONI

Ammiraglio Ispettore Giovanni Pettorino, Comandante Generale Capitanerie di Porto – Guardia Costiera

