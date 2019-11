II^ edizione della conferenza “Noi, il Mediterraneo”, si terrà giovedì 19 dicembre presso Villa Tasca – Palermo

Può un sistema portuale, oggetto per anni di un disinteresse globale, uscire allo scoperto e candidarsi a trainare la ripresa di un intero territorio? Per Palermo e per gli altri scali marittimi che fanno parte dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, la risposta è “sì”.

Questo il tema alla base della conferenza che l’Autorità di Sistema, presieduta da Pasqualino Monti, organizza il 19 dicembre a Palermo, sulla scia di lavori sbloccati, nuove opere già realizzate e altre avviate, di un importante accordo per il rilancio del mercato delle crociere e di una nuova forma di governance portuale che rendono la Sicilia un laboratorio a cielo e……mare aperto per una nuova sfida.

PROGRAMMA

h 08.00 – 09.00

REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

Welcome Coffee

h 09.30

SALUTI ISTITUZIONALI

Leoluca Orlando, Sindaco della Città Metropolitana di Palermo Roberto Isidori, Direttore marittimo della Sicilia occidentale e Comandante della Capitaneria di Porto di Palermo Nello Musumeci, Presidente della Regione Siciliana

INTERVENTI

h 10.00

Porti della Sicilia occidentale: il futuro è oggi

Sblocco dei cantieri e nuove infrastrutture per uno sviluppo scandito da fatti concreti

Pasqualino Monti, Presidente AdSP del Mare di Sicilia occidentale

h. 10.45

Porti e logistica: scatta l’ora del cambiamento

Il ruolo strategico della portualità puó essere affermato solo, sciogliendo i nodi della burocrazia, di normative incerte, anche fiscali, e di una governance costretta a navigare a vista. Ne discutono:

Paola De Micheli, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Pasqualino Monti, Presidente dell’AdSP del Mare di Sicilia occidentale

con i giornalisti Nicola Porro e Luca Telese

h 12.00

Sfida delle crociere: obiettivo centrato Via libera alla nuova gestione dei terminal passeggeri nei porti del network

h 12.15

Dal mercato dello shipping, lavoro e benessere per il territorio

Francesco di Cesare, Presidente di Risposte Turismo

h 12.45

Traiettorie di sviluppo sulle rotte dei passeggeri

Vincenzo Boccia, Presidente di Confindustria

Giuseppe Bono, AD Fincantieri S.p.A.

Gian Enzo Duci, Presidente Federagenti

Adam Goldstein, President Royal Caribbean Cruises, Ltd.

Mario Mattioli, Presidente Confitarma

Stefano Messina, Presidente Assarmatori

Michael Thamm, CEO Costa Crociere SpA

Pier Francesco Vago, Executive Chairman, MSC Cruises S.A.

Moderano i giornalisti Nicola Porro e Luca Telese

h. 14.00

Fine lavori

Light lunch

