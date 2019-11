REGIONE BASILICATA: PIANO COSTE, L’IMPEGNO DI ROSA E MERRA

Scritto da Redazione Ambiente, Infrastrutture, Italia, Marinas, News, Porti, Turismo

Gli assessori regionali all’Ambiente, Gianni Rosa e alle Infrastrutture, Donatella Merra hanno promosso un incontro interdipartimentale per programmare il lavoro per l’approvazione del Piano Coste e del Piano Lidi.

“Si tratta – ha detto l’assessore Rosa al termine della riunione, che si è tenuta nella sede del Dipartimento Ambiente – di strumenti importantissimi non solo per la tutela ambientale, ma anche per programmare lo sviluppo costiero. Per questo motivo ho concordato con l’assessore Merra, con la quale avevo già partecipato ad un sopralluogo sulle coste del Metapontino, di convocare un incontro con gli uffici competenti dei due Dipartimenti”.

“Abbiamo deciso – ha sottolineato l’assessore Merra – di dar luogo in tempi brevi al Piano Coste, che prevederà una ricognizione dello stato di fatto dei litorali costieri e la realizzazione di interventi volti alla mitigazione dei rischi, alcuni dei quali già previsti nell’archivio Rendis e che a breve saranno finanziati. Parte integrante del Piano Coste – ha concluso – sarà il Piano Lidi, che elaboreremo di concerto con i Comuni delle zone costiere”.

Leggi anche: