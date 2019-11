ARRIVATA A PALERMO MSC GRANDIOSA, LA NUOVA AMMIRAGLIA ‘GREEN’ DELLA COMPAGNIA

·Dal 1° gennaio 2020 MSC Crociere sarà la prima compagnia di crociera a impatto zero di CO2 al mondo

·Salvatore Cordaro (Assessore Territorio e ambiente Regione Sicilia): “È una giornata importantissima per il porto di Palermo che ospita per la prima volta MSC Grandiosa, la nuova ammiraglia della flotta MSC, e questo è per noi motivo di grande orgoglio. Sono sicuro che la collaborazione con MSC Crociere contribuirà a valorizzare le numerose attrazioni turistiche e bellezze culturali offerte dalla città Palermo e da tutta l’isola”.

·Pasqualino Monti (Presidente Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia occidentale): “Con l’arrivo di MSC Grandiosa, MSC Crociere consolida la sua presenza nello scalo di Palermo. L’Autorità di Sistema Portuale è ora fortemente impegnata ad adeguare le infrastrutture siciliane per ospitare queste meraviglie del mare”.

·Luca Valentini (Direttore Commerciale MSC Crociere): “La nostra nuova ammiraglia è un concentrato di tecnologia green, un gioiello che racchiude i più avanzati sistemi per il rispetto dell’ambiente e la riduzione delle emissioni. Scaleremo Palermo ogni settimana per tutta la stagione invernale sbarcando ogni volta circa 6000 turisti con capacità di spesa medio-alta pronti a scoprire le bellezze della città e della regione.”

Palermo – Il porto di Palermo ha dato oggi il benvenuto a MSC Grandiosa, nave tra le più avanzate al mondo dal punto di vista ambientale, che salperà ogni settimana da Palermo per le crociere nel Mediterraneo Occidentale.

L’arrivo della nuova ammiraglia, consegnata all’armatore il 31 ottobre dai Chantiers de l’Atlantique, consentirà alla compagnia crocieristica leader in Mediterraneo, Sud America, Sud Africa e Paesi del Golfo, di compiere un ulteriore passo in avanti nel percorso che la porterà a diventare un’azienda a emissioni zero. Tra le tappe più significative, in questa direzione, vi è la decisione di diventare dal 1° gennaio 2020 una compagnia totalmente “carbon neutral”, ossia a impatto zero di CO2, compensando tutte le emissioni di anidride carbonica generate dalla flotta attraverso progetti per l’ambiente di alta qualità basati sull’utilizzo dei Blue Carbon Credits.

Per celebrare il primo attracco di MSC Grandiosa, che può ospitare oltre 6.300 passeggeri, è stata organizzata a bordo della nave la tradizionale cerimonia del Maiden Call alla presenza di Luca Valentini, Direttore Commerciale di MSC Crociere, di Salvatore Lo Re, Direttore Generale di MSC Sicilia, e delle principali istituzioni e autorità locali, militari e portuali, tra cui l’Assessore Regionale al Territorio e all’Ambiente Salvatore Cordaro, il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale Pasqualino Monti, il Comandante della Capitaneria di Porto, l’Ammiraglio Roberto Isidori, il Comandante della Polizia Municipale Vincenzo Messina, il Maggiore della Guardia di Finanza, Francesco La Rosa, il Capo dei Piloti Sebastiano Bartolotta, il Presidente degli Ormeggiatori Giovanni D’Angelo, il Comandante della Polizia Municipale, Vincenzo Messina, e Pietra Abbate dell’Agenzia delle Dogane che hanno scambiato il crest con il Comandante Marco Massa.

“È una giornata importantissima per il porto di Palermo – dichiara l’Assessore Regionale al Territorio e all’Ambiente Salvatore Cordaro – che ospita per la prima volta MSC Grandiosa, la nuova ammiraglia della flotta MSC, e questo è per noi motivo di grande orgoglio. Sono sicuro che la collaborazione con MSC Crociere contribuirà a valorizzare le numerose attrazioni turistiche e bellezze culturali offerte dalla città Palermo e da tutta l’isola”.

“Con l’arrivo di MSC Grandiosa, MSC Crociere consolida la sua presenza nello scalo di Palermo”, il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia occidentale Pasqualino Monti. “L’Autorità di Sistema Portuale è ora fortemente impegnata ad adeguare le infrastrutture siciliane per ospitare queste meraviglie del mare”.

“Dopo MSC Seaview, è per noi un onore poter tornare a Palermo per presentarvi la nostra nuova ammiraglia, la nave più green della nostra flotta e un vero concentrato di tecnologia”, ha sottolineato Luca Valentini, Direttore Commerciale MSC Crociere. “Nello scalo siciliano, durante la stagione 2020, MSC Crociere porterà 256 mila turisti a testimonianza della centralità rivestita dal porto palermitano, e dalla Sicilia intera, nelle strategie di crescita della compagnia. Nella stagione estiva la nuova ammiraglia porterà ad ogni sbarco nel capoluogo siciliano circa 6.000 turisti ogni settimana con una capacità di spesa medio-alta, pronti a scoprire le numerose bellezze del territorio.”

Ogni martedì la nave partirà da Palermo per compiere suggestive crociere settimanali nel Mediterraneo Occidentale con un itinerario in partenza da Genova per poi toccare le città di Civitavecchia, Malta, Barcellona e Marsiglia durante la stagione invernale mentre, nella stagione estiva toccherà Napoli, Messina, Malta, Barcellona e Marsiglia.

Sotto il profilo della tecnologia ambientale presente a bordo, MSC Grandiosa è dotata di un sistema avanzato di riduzione catalitica selettiva (SCR) che, grazie ad una tecnologia di controllo attivo delle emissioni, contribuisce a ridurre le emissioni di ossido di azoto dell’80%. L’ossido di azoto proveniente dalle operazioni del motore viene infatti condotto attraverso un catalizzatore – cioè un dispositivo ad alta densità realizzato con metalli nobili – che lo converte poi in azoto e acqua, entrambi composti innocui. La nave sarà dotata inoltre di un sistema che consente l’elettrificazione da terra, utilizzabile durante l’ormeggio, collegando la nave alla rete elettrica locale del porto e consentendo così di azzerare le emissioni durante la sosta.

Questa funzionalità è stata implementata su tutte le nuove costruite da MSC Crociere a partire dal 2017. Queste nuove funzionalità si aggiungono ad altre efficaci tecnologie ambientali implementate sulla nave e in tutta la flotta aziendale per ridurre al minimo l’impatto ambientale, tra queste: sistemi ibridi di pulizia dei gas di scarico (EGCS) che rimuovono fino al 97% di ossido di zolfo dalle emissioni delle navi; avanzati sistemi di gestione e trattamento delle acque reflue; sistemi di trattamento delle acque di sentina; sistemi di ultima generazione per la prevenzione degli sversamenti di petrolio dalla sala macchine e ulteriori sistemi di efficientamento energetico tra cui sistemi all’avanguardia per il recupero del calore e l’illuminazione a LED.

La cerimonia di consegna di MSC Grandiosa ha coinciso con il taglio della lamiera di MSC Europa, la prima nave della compagnia alimentata a gas naturale liquefatto (GNL) e dal design futuristico, la nave appartiene alla World Class e si unirà alla flotta il prossimi maggio 2022 come prima nave parte di un piano di costruzione di ulteriori 5 navi alimentate a GNL. In questo stesso contesto, MSC Crociere ha inoltre presentato l’innovativo progetto di ricerca PACBOAT in collaborazione con Chantiers de l’Atlantique, che si concentrerà sull’integrazione a bordo di MSC Europa di una nuova tecnologia a celle di combustibile alimentate a GNL. Una tecnologia innovativa, particolarmente adatta per le operazioni marittime ad alta potenza e in particolare per il settore della crocieristica. Si tratta di un’importante testimonianza dell’impegno della compagnia nel voler accelerare lo svoluppo di tecnologie ambientali di ultima generazione a vantaggio, non solo delle sue operazioni, ma per l’intero comparto.

MSC Grandiosa così come altre 10 navi della flotta MSC Crociere (che ad oggi conta 17 unità) sono dotate del sistema EGCS, una tecnologia ibrida a circuito chiuso per migliorare le emissioni. Le altre sei navi della flotta saranno adattate con la stessa tecnologia entro la fine del 2023 e fino ad allora si baseranno sull’uso di carburanti a basso contenuto di zolfo per rispettare sempre le più rigorose normative marittime vigenti e in via di applicazione.

Specifiche ambientali di MSC Grandiosa:

§ Scafo efficiente dal punto di vista energetico e design generale: 28% in meno di carburante rispetto alle navi della Classe Fantasia (entrate in servizio tra il 2008-2013), ovvero una riduzione di 255 kg di anidride carbonica per passeggero, per crociera.

§ Idrodinamica: azipod e propulsori di ultima generazione.

§ Sistema Ibrido di Pulizia di Gas di Scarico (EGCS): 97% in meno di ossido di zolfo attraverso un sistema che può funzionare a circuito chiuso.

§ Sistema Selettivo di Riduzione Catalitica: 80% di ossido di azoto in meno grazie al controllo attivo delle emissioni.

§ Elettrificazione da terra: equipaggiata per la connessione alla rete elettrica locale per ridurre le emissioni all’ormeggio.

§ Gestione avanzata dei rifiuti: sistemi completi per ridurre, riciclare e riutilizzare tutti i rifiuti a bordo.

§ Sistema di trattamento delle acque di zavorra: un sistema per evitare l’introduzione di specie invasive nell’acqua di zavorra.

§ Trattamento avanzato delle acque reflue: il sistema tratta le acque reflue con una qualità molto elevata e il prodotto finale è un’acqua di alta qualità che è di livello migliore rispetto alla maggior parte degli standard previsti per i rifiuti urbani nel mondo.

§ Sistema intelligente di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell’aria (HVAC): due circuiti di recupero ad alta e bassa temperatura per ridistribuire in modo intelligente l’aria calda e fredda dalla lavanderia e dai locali macchine per riscaldare le piscine o altre parti della nave.

§ Ottimizzazione dell’assetto: un’applicazione software per monitorare e ottimizzare l’assetto e la stabilità della nave, in tempo reale. Questa tecnologia supporta gli ufficiali di bordo nel mantenere al meglio l’assetto della nave per ridurre il consumo di carburante e ottimizzare le prestazioni.

§ Illuminazione a LED a risparmio energetico: tutte le navi di MSC Crociere utilizzano solo luci a LED e luci fluorescenti ad alta efficienza energetica.

§ Vernici dello scafo: gli scafi di tutte le navi di MSC Crociere sono rivestiti con speciali vernici ecocompatibili che impediscono la crescita di crostacei, alghe e organismi marini per di ridurre significativamente la resistenza aerodinamica.

Altre caratteristiche di MSC Grandiosa:

§ Nome della nave: MSC Grandiosa

§ Classe: Meraviglia

§ Data di consegna: 31 ottobre 2019

§ Stazza: 181.000 GRT

§ Numero totale di passeggeri: 6.334

§ Membri dell’equipaggio: 1.704

§ Numero di cabine: 2.421

§ Lunghezza – larghezza – altezza: 331,43 m – 43 m – 65 m

§ Velocità massima: 22.3 nodi

