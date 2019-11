Regione Veneto: Progetto europeo FUTURE 4.0 – “Tecnologie Digitali 4.0 per l’Industria Navale, la Cantieristica e la relativa Filiera”

Scritto da Redazione Ambiente, Europa, Eventi, Italia, Legislazione, News, Porti, Trasporti

29 novembre 2019 dalle 09.00 alle 18.00 c/o Confindustria Veneto SIAV

L’evento, gratuito e aperto alle imprese e agli stakeholders, è organizzato dalla Regione Veneto, Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi – Unità Organizzativa Industria e Artigianato, e Confindustria Veneto SIAV nell’ambito del progetto Interreg Adrion “FUTURE 4.0″.

L’incontro mira a favorire il trasferimento di conoscenza sulle tecnologie 4.0 per le imprese, prevalentemente PMI, attive nel settore dell’Industria Navale, della cantieristica e della relativa filiera.

Nella prima parte:

il Prof. Alessandro Beghi – Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dell’Università di Padova, nonché Responsabile Scientifico della Rete Innovativa di Impresa Regionale IMPROVENET-ICT, presenterà le tecnologie 4.0 e le potenziali applicazioni per l’innovazione e la competitività.

Le tecnologie 4.0 di riferimento del progetto sono:



Nella seconda parte verranno analizzati i fabbisogni delle imprese sulle tecnologie 4.0 ed alcuni esperti approfondiranno alcune singole tecnologie.

Nel corso dell’evento verranno inoltre presentate le ulteriori opportunità di formazione-intervento previste da novembre 2019 a marzo 2020, completamente finanziate dal progetto FUTURE 4.0, per l’acquisizione e la conoscenza applicata in azienda delle tecnologie 4.0.

Programma della giornata

Per partecipare è richiesta l’iscrizione tramite la SCHEDA DI ADESIONE ONLINE

Per qualsiasi ulteriore informazione in merito potete scrivere al seguente indirizzo: area.progetti@siav.net

Per maggiori informazioni sul progetto: FUTURE 4.0

Leggi anche: