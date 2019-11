AdSP MLO: L’ambasciatore del Cile incontra il Presidente Signorini

Sua Eccellenza Don Sergio Romero, Ambasciatore del Cile in Italia, ha incontrato, nella sede dell’Autorità di Sistema Portuale a Palazzo San Giorgio, il Presidente Signorini per discutere delle prospettive di sviluppo dei traffici tra il paese Sudamericano e l’Italia

Genova- L’ambasciatore era accompagnato da Pedro Gonzalez, Console Generale del Cile a Milano, dall’ing. Felipe Repetto dell’Ufficio Commerciale del Cile e dal Console del Cile a Genova dottor Gian Luca Kenzo Chiavari. Si sono messe le basi per un ulteriore rafforzamento dei flussi commerciali tra Ports of Genoa e i porti cileni di Valparaiso e di San Antonio e si valuterà la possibilità di organizzare una missione imprenditoriale delle PMI cilene in Nord Italia per fine 2020.

I funzionari dell’Autorità di Sistema Portuale hanno in seguito accompagnato la delegazione cilena ad una visita marittima del bacino di Sampierdarena e del terminal di PSA Genova Pra’ che ospitava in contemporanea tre ULCS.

