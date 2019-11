Final conference del progetto CAMARG

Il progetto CAMARG, di cui Consorzio IB INnovation è capofila, volge al termine dopo 35 mesi di attività

Martedì 26 novembre si è tenuta la conferenza finale del progetto CAMARG (Cluster of innovative Zero-km Agrofood MARrketplaces for Growth) presso la sede della Regione Emilia-Romagna a Bruxelles.

Progetto co-finanziato dal Programma Europeo Interreg MED ha visto Consorzio IBI, spin-off di Interporto Bologna SpA dedicato alla ricerca, quale coordinatore del parternariato coinvolto nelle attività.

CAMARG ha favorito l’incontro tra domanda e offerta di prodotti agroalimentari di qualità a chilometro zero, proponendosi di testare e validare una soluzione avanzata di e-commerce adattabile ai vari contesti, nell’ottica di garantire un supporto ai piccoli produttori nei territori dell’area MED (Italia, Spagna, Francia, Croazia) caratterizzati da eccellenze agroalimentari.

Nel corso dell’evento è stata effettuata una dimostrazione tecnica della Piattaforma CAMARG e sono stati presentati i 4 piloti ed i rispettivi casi di successo raggiunti.

“Siamo lieti di essere stati parte attiva di questo progetto finanziato dalla Comunità Europea, che ci ha permesso di collaborare in maniera costruttiva con partner europei di rilievo e di supportare i piccoli produttori agricoli, che nel territorio italiano, ed in particolare in quello emiliano romagnolo, hanno una presenza importante” dichiara il Presidente di Interporto Marco Spinedi.

