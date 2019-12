EMILIANO E GIANNINI INCONTRANO MINISTRO DE MICHELI: IL 17 A BARI GLI STATI GENERALI DEI TRASPORTI PUGLIESI CON TUTTI I SINDACI

A Bari il 17 ci saranno gli Stati generali dei trasporti pugliesi: lo ha annunciato questa mattina il Presidente Emiliano che ha incontrato questa mattina in Presidenza, con l’assessore Giovanni Giannini, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli.

“Ringrazio il ministro – ha detto Emiliano – per questo importantissimo briefing che abbiamo fatto oggi. Il prossimo 17 dicembre ci saranno a Bari, presso il Consiglio regionale, gli Stati generali del Trasporto pugliese, con tutti i sindaci della regione. Mi auguro che il Ministro possa essere con noi: entreremo nel dettaglio di tutte le questioni che oggi, come in una riunione di lavoro, abbiamo passato in rassegna. Bari è una città al servizio del resto della Puglia. Il lavoro fatto in questa città è molto importante perché a breve consentiremo di utilizzare la città come hub fondamentale per volare, per arrivare e partire in nave, per arrivare in auto o in treno. Lo sforzo che la città fa per mettersi al servizio dell’intera regione è molto intenso, ma la modernizzazione che la città sta ricevendo in cambio è evidentissima. Integreremo la discussione con i sindaci di tutte le province pugliesi, quando il 17 li incontreremo e ci confronteremo sul fatto che la Puglia è un insieme che vede in Bari un punto di riferimento, ma Bari è al servizio della Puglia”.

Al ministro questa mattina è stata consegnata una panoramica del fabbisogno finanziario per gli investimenti di competenza della Sezione lavori pubblici della Regione, con le principali programmazioni in corso per i quali sono stati richiesti ulteriori finanziamenti: il collettamento delle acque meteoriche, l’edilizia scolastica, la manutenzione dei corsi d’acqua e la viabilità regionale. Sono stati descritti gli interventi aeroportuali e i fabbisogni ulteriori, gli investimenti ferroviari su infrastrutture, sicurezza, materiale rotabile. Inoltre è stata descritta la programmazione di interventi contro il dissesto idrogeologico, per la riduzione del rischio sismico con i relativi fabbisogni. Al ministro è stata offerta anche una puntale descrizione degli interventi per le infrastrutture del sistema idrico integrato, con la depurazione, le condotte sottomarine e il riuso delle acque reflue. E’ stato fatto anche il punto sulla mobilità sostenibile e il trasporto pubblico locale, oltre a un focus sulle necessità del Comune di Taranto. Successivamente all’incontro in Presidenza Emiliano e Giannini hanno raggiunto con il ministro il sindaco di Bari Antonio Decaro nella sede comunale.

“Abbiamo rappresentato al Ministro – ha spiegato l’assessore ai Trasporti e infrastrutture, Giannini – lo stato dell’arte delle opere in corso di realizzazione, quelle già realizzate e abbiamo illustrato la peculiarità del sistema Puglia dal punto di vista trasportistico, che vede ben 5 gestori concessionari del servizio di trasporto su ferro, abbiamo rappresentato il fabbisogno e le esigenze del territorio della Puglia. Per esempio, abbiamo sottolineato l’importanza di chiudere la questione della 275, della 16, Inoltre, la necessità di adeguare i progetti ferroviari alle nuove normative. Abbiamo rappresentato l’esigenza di integrare dal punto di vista finanziario la realizzazione di progetti datati adeguandoli agli standard di sicurezza rispetto alla normativa vigente e alle innovazioni tecnologiche intervenute. In più abbiamo chiesto finanziamenti per la manutenzione della viabilità e fondi maggiori per il dissesto idrogeologico e per l’edilizia scolastica”.

