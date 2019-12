Si avvicina la possibilità per Livorno di ottenere lo status di Zona Economica Speciale

Simoncini: “Consentirebbe di ottenere finanziamenti ed interventi ad hoc per lo sviluppo economico dell’area costiera toscana, e in particolare per il nostro Porto

Livorno- “Abbiamo appreso con soddisfazione che il Governo ha approvato in aula un ordine del giorno al Decreto Fiscale presentato dal parlamentare PD Andrea Romano, con cui si avvia il percorso per estendere alle aree di crisi industriale complessa, quali Livorno e Piombino lo status di Zona Economica Speciale”.

Si tratta dell’accoglimento della proposta che proprio mercoledì scorso il sindaco Luca Salvetti e l’assessore allo Sviluppo Economico Simoncini avevano avanzato a Roma al Ministero dello Sviluppo Economico nel corso della riunione del gruppo di coordinamento e controllo dell’area di crisi industriale complessa di Livorno.

“E’ un passo avanti molto significativo in quanto avvicina concretamente la possibilità di realizzare la Zona Economica Speciale, che, in quanto tale, consentirebbe di ottenere finanziamenti ed interventi ad hoc per lo sviluppo economico dell’area costiera toscana, e in particolare per il nostro Porto”

Intanto, mercoledì 11 dicembre la Sala Consiliare di Palazzo Comunale ospiterà la consultazione regionale per la istituzione di una zona logistica semplificata toscana, “lo strumento che ad oggi la normativa vigente consente, per ottenere procedure semplificate per il trattamento e la movimentazione delle merci”.

Nel corso dello stesso incontro al Ministero era stato inoltre puntualizzato il cronoprogramma per l’intervento sul polo tecnologico e appreso il quadro di avanzamento delle opere infrastrutturali come la Darsena Europa e lo scavalco ferroviario.

