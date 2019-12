Nuova disciplina della navigazione nel porto di Savona-Vado

La Capitaneria di Porto, con l’ordinanza numero 278/2019 che entrerà in vigore lunedì 16 dicembre, ha avviato la nuova disciplina della navigazione marittima nel comprensorio portuale di Savona e Vado Ligure.

L’ordinanza, firmata dal capitano di vascello Francesco Cimmino, e preceduta da incontri con l’Autorità Portuale ed i servizi tecnico-nautici del porto, disciplina, oltre alla navigazione, le operazioni di ormeggio, ancoraggio, sosta di natanti e navi mercantili, in un’ottica di massima sicurezza dell’attività.

Particolari prescrizioni riguardano le unità da diporto e da pesca che devono mantenersi a una distanza non inferiore agli 80 metri dalle navi mercantili e a una velocità di sicurezza, così come in sicurezza dovranno prendere il mare le imbarcazioni sportive (canoa e canottaggio). Per tutti i natanti è prescritta una velocità massima in ambito portuale di 6 nodi, per evitare rischi di collisione ma anche di abbordaggio.

