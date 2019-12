“Controvento – Città e porto per la solidarietà”: Evento organizzato dall’Associazione Il Porto dei Piccoli Onlus

Interventi del Sindaco, dell’assessora Bonciani e dei rappresentanti della portualità labronica

Livorno - Si terrà al Cisternino di Città, lunedì 16 dicembre alle 18,45, l’evento 2019 dell’Associazione Il Porto dei Piccoli Onlus – Mare, gioco e cultura per i bambini in ospedale, dal titolo “Controvento- Città e porto per la solidarietà “.

Lo scopo dell’iniziativa è quella di intraprendere azioni finalizzate alla promozione delle attività dell’Associazione e sensibilizzare al sostegno dei progetti scientifici promossi per dare supporto psicologico e sociale ai bambini ospedalizzati, attraverso un percorso di conoscenza della cultura del mare.

“Il porto non è solo spazio commerciale , ma anche luogo di vita e costruzione di relazioni sociali” ha dichiarato l’assessora al porto e integrazione porto-città Barbara Bonciani.

“L’integrazione fra città e porto non può trascurare la dialettica delle emozioni che la terra e il mare implicano e dietro la quale vi sono storie infinite e di diverso segno: gioia, dolore, speranza, malinconia. Fra queste storie, ancora poco conosciute, ve ne sono alcune che evidenziano il ruolo del porto come spazio di ascolto e solidarietà. Sono le storie legate al Porto dei Piccoli che porta il mare a tutti i bambini affetti da malattie gravi perché attraverso il gioco possano ritrovare gioia e serenità’.

Il sindaco Salvetti porgerà i saluti iniziali e sarà seguito dagli interventi dell’assessora Bonciani, dell’ammiraglio Tarzia Direttore Marittimo della Toscana, dall’Ammiraglio Biaggi, Comandante dell’Accademia Navale, Riccardo Breda Presidente Cciaa Maremma e Tirreno, Nello D’alesio consigliere del Porto dei Piccoli Onlus, Gabriele Gargiulo Dirigente Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale.

Alle 19,35 prenderanno la parola i rappresentanti dell’Associazione Il Porto dei Piccoli Onlus: Gloria Camurati Leonardi, fondatrice e Direttore Generale del Porto dei Piccoli Onlus, Stefania Bargagna, Responsabile Istituto Riabilitazione Calambrone, Alice Maggiore, operatrice del Porto dei Piccoli e saranno trasmessi due video. L’evento terminerà con una performance musicale.

