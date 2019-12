PREMIO SAN GIUSTO 2019 A ZENO D’AGOSTINO

RICONOSCIUTO IL PERSONALE CONTRIBUTO DEL MANAGER VERONESE PER LO SVILUPPO DEL PORTO DI TRIESTE A 300 ANNI DALLA FONDAZIONE DEL PORTO FRANCO

D’Agostino: dedico questo riconoscimento alla mia famiglia e a Trieste

Trieste- Si è tenuta questa mattina nella sala del Consiglio comunale in piazza dell’Unità d’Italia, l’annunciata cerimonia di conferimento del premio San Giusto d’oro 2019 a Zeno D’Agostino, presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale.

L’evento giunto alla sua 53esima edizione è stato organizzato dall’Assostampa del Friuli Venezia Giulia, con la collaborazione del Comune di Trieste e della Fondazione CrTrieste.

Per l’Assostampa FVG, con il premio a Zeno D’Agostino, “si vuole riconoscere, a trecento anni dalla nascita del Porto Franco, il suo personale contributo allo sviluppo del porto, dunque del futuro di Trieste: uno sviluppo fatto di numeri importanti e in continua ascesa ma soprattutto di visione, di capacità di integrare i territori e di non accontentarsi della pur significativa crescita occupazionale; merito anche della volontà del presidente D’Agostino di vivere la città, partecipando alla sua vita quotidiana e dialogando con i suoi protagonisti, tra cui gli operatori dell’informazione, senza limitarsi a governarne importanti e fondamentali processi dall’alto o dal di fuori”.

Un riconoscimento quindi alla persona, ma anche al ruolo strategico su scala internazionale che il porto ha riacquistato sotto la guida del manager veronese. D’Agostino va così ad aggiungersi al novero dei prestigiosi premiati tra i quali figurano Giorgio Strehler, Ottavio Missoni, Claudio Magris, Gillo Dorfles, Lelio Luttazzi, Boris Pahor, Susanna Tamaro.

“Dedico questo premio a Trieste. Una città a cui spero di aver dato tanto, e che mi sta restituendo tanto in termini professionali e di relazioni umane. Trieste mi onora con questo riconoscimento prestigioso che rivolgo con il cuore a tutta la città, diventata parte della mia vita. Il San Giusto d’oro diventa uno sprone ulteriore per andare avanti su questa rotta con maggiore entusiasmo e far crescere il porto in modo sostenibile, lavorando assieme ai lavoratori, alla comunità portuale e agli Enti del territorio. Un ringraziamento particolare oggi va alla mia famiglia che pur non vivendo a Trieste è sempre stata al mio fianco e alla memoria dei miei genitori” ha dichiarato D’Agostino durante la cerimonia.

Va ricordato infine che l’edizione 2019 del premio è stata dedicata a Pierluigi Rotta e Matteo Demenego, i due agenti uccisi due mesi fa nella Questura di Trieste.

Il San Giusto d’Oro, nato nel 1967 su iniziativa del Gruppo Giuliano Cronisti è un riconoscimento dell’Assostampa Friuli Venezia Giulia, sindacato unitario dei giornalisti, a personalità di spicco o realtà che si sono distinte per aver dato lustro al nome della città di Trieste in Italia e nel mondo.

