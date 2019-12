AdSP Del Mar Tirreno Settentrionale: Assoporti delega Corsini sul Cipe

Il presidente del’AdSP Del Mar Tirreno Settentrionale, Stefano Corsini, è stato delegato da ASSOPORTI a trattare sulle tematiche “Infrastrutture, Cipe e Organizzazione Assoporti”.

La decisione, assunta dall’Associazione a margine dell’ultima assemblea a Venezia, risponde alla necessità di avviare una nuova organizzazione dell’Ente, valorizzando al meglio la competenza ed esperienza dei presidenti delle AdSP.

«Sono orgoglioso dell’incarico affidatomi e ringrazio i colleghi del riconoscimento – ha dichiarato Corsini – Le principali iniziative di sviluppo infrastrutturale del Paese passano dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica ed è giusto che Assoporti le segua da vicino. L’esperienza da me acquisita sul campo in tanti anni di attività ci consentirà di rappresentare al meglio le istanze del sistema portuale italiano».

