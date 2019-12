AdSP MSO: LA RILEVANZA E GLI IMPATTI ECONOMICI DELL’ATTIVITÀ CROCIERISTICA NELLA SICILIA OCCIDENTALE

Di Cesare: “Alle ricadute economiche attuali e prospettiche

potranno aggiungersi altri vantaggi anche in chiave di promozione del territorio”

Palermo – Nel presentare oggi a Palermo, durante la conferenza “Noi, il Mediterraneo”, lo studio “La rilevanza e gli impatti economici dell’attività crocieristica nella Sicilia Occidentale”, Francesco Di Cesare, Presidente di Risposte Turismo, ha sottolineato come “alle ricadute economiche attuali e prospettiche potranno aggiungersi altri vantaggi anche in chiave di promozione del territorio, a patto di mantenere soddisfacente l’esperienza di visita a fronte di un maggior numero di turisti.

Proprio su questi aspetti – il livello di soddisfazione e la capacità di accogliere più turisti – si gioca una partita importante e determinante per il successo dell’area, che potrà essere garantito solo se si riuscirà a non farsi trovare impreparati quando aumenterà la scala dimensionale dei flussi turistici in arrivo”.

Nel concludere, Di Cesare ha ricordato come sia opportuno “seguire e monitorare con attenzione e per quanto possibile supportare la capacità delle realtà produttive siciliane di cogliere le opportunità derivanti da possibili e maggiori legami di fornitura e subfornitura al comparto crocieristico, capaci di aumentare la rilevanza degli effetti indiretti”.

