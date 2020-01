Regione Liguria: partiti i lavori di messa in sicurezza del porto di Santa Margherita Ligure

Presidente Toti: “8 milioni da Protezione civile regionale. Conclusione entro l’estate”

Genova-Sono partiti oggi i lavori di recupero e messa in sicurezza del porto di Santa Margherita Ligure, danneggiato dalla storica mareggiata di fine ottobre 2018. “Si tratta di lavori – spiegano il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti e l’assessore alla Protezione civile e Infrastrutture Giacomo Giampedrone – finanziati con uno stanziamento di 8 milioni di euro da fondi di Protezione civile regionale”. Si tratta di fondi gestiti dal commissario per l’emergenza.

“Gli interventi – aggiungono Toti e Giampedrone – si configurano come un grande intervento di Protezione civile perché mettono in sicurezza non solo l’area portuale, ma tutta la città, andando a ripristinare quello che a tutti gli effetti è l’ultimo avamposto prima delle case e delle attività commerciali, aumentando sensibilmente la capacità di resistenza del territorio”.

“La conclusione – precisano – è prevista per la fine della primavera, quindi in tempo per la prossima stagione estiva, anche per garantire una piena fruibilità dell’approdo e la totale funzionalità delle infrastrutture turistiche”.

