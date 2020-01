Lapsy: la prima start-up all’interporto di Bologna nell’incubatore Logisana

All’interno dell’incubatore Logisana – Logistica sanitaria biomedicale, si è insediata a Gennaio 2020 la prima start-up del settore

Alimenti e farmaci devono viaggiare a temperatura controllata; così Lapsy ha messo a punto una tecnologia che traccia le condizioni e la movimentazione in tempo reale di merce e prodotti fragili.

L’azienda produce, infatti, un sistema di localizzazione assemblando hardware, firmware e software che consente il controllo real time di cose e persone.

Per la merce, attraverso sensori avanzati, la tecnologia è in grado di monitorare qualsiasi struttura di stoccaggio e smistamento, visualizzando con precisione il posizionamento e monitorandone costantemente le condizioni, in modo che qualsiasi spostamento non autorizzato venga segnalato.

Durante il viaggio della merce, inoltre, i sensori registrano costantemente la temperatura, l’umidità e gli eventuali urti durante tutto il tragitto.

Attraverso la tecnologia Internet of Things aumenta poi la sicurezza anche per le persone più deboli, riconoscendo quando chi le indossa si avvicina a zone segnalate come pericolose o supportando persone non autonome.

I sensori di Lapsy possono essere integrati all’interno di orologi, braccialetti oppure fissati agli abiti con una clip.

È possibile ricevere in questo modo un allarme in caso di eventuale caduta o allontanamento al di fuori delle zone sicure.

Ulteriori informazioni sono disponibili al link www.lapsy.me

