AdSP MTCS: Audizione delle parti sociali per l’istituzione della Zona Logistica Semplificata

Civitavecchia – Si è tenuta questa mattina l’Audizione delle parti sociali che, per la prima volta, hanno partecipato agli incontri del Gruppo di Lavoro per l’istituzione della Zona Logistica Semplificata nei porti del Network laziale. Al tavolo, presieduto dal Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, Francesco Maria di Majo, erano presenti i rappresentanti territoriali di tutte le sigle sindacali: Cgil, Cisl, Uil e Ugl che hanno fornito interessanti spunti di riflessione per quello che può rappresentare un importante volano di sviluppo per tutto il territorio regionale.

