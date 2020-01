Approdi stagione crocieristica 2020 nel porto di Taranto

Scritto da Redazione Diporto, Italia, News, Porti, Turismo

Il porto di Taranto, dopo aver chiuso positivamente il 2019 con più di 9.000 passeggeri, si prepara a vivere un anno intenso, fatto di crescita e di novità.

Infatti la stagione crocieristica si inaugura il 3 maggio con il maiden call della Mein Schiff Herz della compagnia tedesca TUI, che ha scelto per la prima volta Taranto come scalo.

Confermata la fedeltà della compagnia Marella, sempre più #inlovewithTaranto. Maiden call anche per la Aegean Odyssey e il ritorno della The World, nave che porta i suoi passeggeri in giro intorno al mondo in lussuosi appartamenti, dall’India all’Europa, agli States. “Il feedback positivo da parte dei crocieristi è un risultato che condividiamo con la città e tutto il territorio” dichiara il Presidente. “Il progressivo affermarsi di Taranto come destinazione crocieristica può ritenersi un’occasione di rilancio di immagine e un’opportunità per lo sviluppo economico locale”.

