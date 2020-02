Con 1300 iscritti, primo consuntivo della quarta edizione di Shipping, Forwarding & Logistics meet Industry, a Milano presso il Centro Congressi di Assolombarda

CONCLUSO CON UNANIME CONSENSO DI PUBBLICO IL CONFRONTO TRA PRODUZIONE, LOGISTICA ITALIANA E POLITICA EUROPEA, PER AFFRONTARE IL MONDO POST-GLOBALE

Milano-Shipping, Forwarding & Logistics meet Industry si conferma l’appuntamento annuale di riferimento per il confronto e la collaborazione trilaterale tra mondo della produzione, mondo logistico e mondo politico-amministrativo. Con oltre 1300 operatori professionali registrati, la platea del Centro Congressi dell’associazione degli industriali ha seguito con unanime approvazione lo svolgersi di una manifestazione unica in Italia che può vantare la presenza di un Comitato Promotore composto da Confetra, ALSEA e The International Propellers Club.

La logistica è ormai un pilastro strategico dell’economia e della politica di un Paese, ed è uno dei punti di controllo di tutti i settori cruciali per la società: territorio, lavoro, sostenibilità, competenze, formazione.

L’Italia nel mondo post-globale deve affrontare sfide impegnative in questo campo, per proseguire nel proprio sviluppo ma anche per conservare le posizioni conquistate a caro prezzo. L’ascesa commerciale della Cina, la concorrenza dei porti del Nordafrica, la necessità di investimenti tecnologici e infrastrutturali mirati, l’arrivo di elementi “techno-disruptive” dell’assetto logistico-economico, come l’automazione, la blockchain e l’intelligenza artificiale impongono la collaborazione ed il coordinamento di tutti gli attori, pubblici e privati. E i partecipanti alla manifestazione di Milano hanno raccolto l’appello.

“Siamo molto soddisfatti della due giorni di Milano: partecipanti in ulteriore crescita, 100 relatori, 10 sessioni e workshop tematici. Shipping Forwarding & Logistics meet Industry può divenire sempre più il laboratorio nazionale del dialogo tra logistica e manifattura, il luogo dove poter irrobustire le relazioni tra i due Sistemi Confederali, Confindustria e Confetra. Speriamo che le Istituzioni sappiano cogliere i numerosi spunti e le tante proposte discusse nei vari panel dell’Evento”, dichiara Guido Nicolini, Presidente di Confetra.

“Stiamo vivendo una fase di riposizionamento dello scacchiere mondiale in cui, come sempre, la logistica e i trasporti sono decisivi – conferma Betty Schiavoni, Presidente di ALSEA. Guardate la Cina con la Nuova Via della Seta, la Germania, che accompagna l’export con le sue corazzate logistiche, solo per fare i due esempi più noti. In questo contesto la nostra politica deve avere chiaro il ruolo strategico che rivestono i trasporti e la logistica. Noi siamo consapevoli di questo ruolo e lo stesso lo è l’industria, visto che anche il Presidente della Commissione Trasporti di Assolombarda, Castaldo, lo ha riconfermato nel suo intervento. Insieme stiamo lavorando a livello milanese per fare proposte alla politica per sviluppare la logistica e i trasporti ed ho colto con grande piacere l’analoga proposta che il Presidente Castaldo ha fatto a Confetra sul piano nazionale. La nostra Confederazione ha accolto l’invito e quindi speriamo che nei prossimi mesi si possa lavorare in questa direzione”.

“La quarta edizione di Shipping, Forwarding & Logistics meet Industry è stata la più completa a mia esperienza, con un parterre di relatori impressionante, che hanno superato il centinaio – conclude Riccardo Fuochi, Presidente del Propeller Club Port of Milan. I focus su geopolitica e logistica, sul binomio competitività e competizione, sulla sostenibilità e sulle strategie infrastrutturali sono di estrema attualità. Le sessioni verticali hanno affrontato tematiche di grande rilievo pratico per le aziende, dalle soluzioni logistiche per le PMI a quelle per i prodotti di alta qualità/alto valore intrinseco e alle evoluzioni del traporto a temperatura controllata per gli alimentari. Grande successo per la sessione sulla cyberlogistica e sulla logistica connessa, mentre è stato significativo il focus della conferenza sull’automazione, che ha approfondito il problema della formazione.”

