Propellerini da tutta Italia incontrano il Presidente di Assoporti e i Presidenti delle AdSP Italiane

Sono state discusse le tematiche attuali della portualità italiana

A gran voce richiesta una semplificazione della normativa portuale, ambientale e dei contratti pubblici, per garantire ai porti la possibilità di essere dinamici come il mercato in cui operano.

Interventi oltreché del padrone di casa Daniele Rossi e del Presidente del Propeller Nazionale Umberto Masucci, anche del Comandante Generale delle Capitanerie di Porto Giovanni Pettorino.

Analisi economica effettuata da Alessandro Panaro di SRM.

