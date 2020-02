AdSP del Mar Tirreno Settentrionale: Addio al Ponte del Magnale

Risale agli anni ’50, è ormai corroso nelle sue parti metalliche e il meccanismo di rotazione risulta inattivo dal 1970. Il Ponte del Magnale, sul Canale dei Navicelli, oggi anello di collegamento tra il varco doganale Zara e le aree commerciali del porto, si appresta a vivere gli ultimi mesi della sua lunga vita.

L’AdSP ha infatti deciso di demolirlo e di sostituirlo con un ponte nuovo in acciaio. La stima per la realizzazione dei lavori è di circa 1.100.000,00 euro.

Nell’attesa di avere il progetto definitivo-esecutivo pronto (la gara per la progettazione è in corso) i tecnici dell’AdSP hanno nel frattempo avviato alcuni importanti interventi di manutenzione per mettere in sicurezza il bene. Alcuni di questi lavori si sono già conclusi, altri verranno realizzati a breve.

