Irene Pivetti: Livorno è un porto che funziona

Il n.1 dell’AdSP del Mar Tirreno Settentrionale, Stefano Corsini, ha ricevuto stamani a Livorno una delegazione dell’Associazione degli operatori ferroviari e intermodali, ASSOFERR, guidata dalla presidente Irene Pivetti.

Nel corso dell’incontro Corsini ha illustrato i progetti in itinere nei porti del sistema, soffermandosi in particolare sugli interventi di potenziamento dei collegamenti ferroviari degli scali portuali di Livorno e di Piombino.

La n.1 di Assoferr ha manifestato apprezzamento per l’attenzione che l’Adsp sta dedicando al Piano del Ferro e al rafforzamento delle connessioni intermodali: «L’Autorità di Sistema Portuale – ha detto – dispone di una progettualità organica e credibile. Livorno, con il suo porto, il retroporto e le sue attività industriali e distributive connesse, è una realtà che funziona e che è in grado di esprimere una forte leadership. Quello che serve adesso è realizzare quanto prima gli interventi infrastrutturali necessari a rilanciare i traffici e l’intermodalità. Come Associazione riteniamo di poter svolgere un ruolo di lobby perché i vari livelli di decisione siano perfettamente allineati agli obiettivi di sviluppo di questi porti».

A seguito della riunione nella sede centrale dell’AdSP la delegazione di Assoferr ha visitato il porto di Livorno. Oggi pomeriggio incontrerà invece gli stakeholder dell’imprenditoria locale per determinare quelle che sono, rispetto alla realtà nazionale, le peculiarità ed esigenze specifiche dell’aerea.

