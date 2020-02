Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale: Misure per la gestione dell’emergenza coronavirus

Il Presidente Signorini in conferenza stampa insieme al Segretario Generale Sanguineri, ha risposto alle domande dei giornalisti in merito alla gestione coronavirus in porto

Per far fronte tempestivamente all’emergenza il Comitato di Igiene e Sicurezza del Lavoro del Porto ha istituito un Tavolo Tecnico permanete che, attraverso simulazioni e indagini condivise con ASL, USMAF, Capitaneria, terminasti, sindacati e associazioni di categoria – sta predisponendo linee guida che consentano da un lato di tutelare la salute dei lavoratori e cittadini, dall’altro di scongiurare il blocco dell’operatività portuale. Le ipotesi emerse dal lavoro del Tavolo Tecnico saranno sottoposte alla Regione Liguria, MIT e Ministero della Salute e saranno adottate qualora lo stato di emergenza dovesse portare a una pesante limitazione del lavoro in porto.

Attualmente non sono emerse criticità e non sono previsti blocchi dell’operatività.

