FERRETTI GROUP REALIZZA UN IMPIANTO DI TRIGENERAZIONE NEL CANTIERE DI ANCONA, NEL SEGNO DELLA SOSTENIBILITÀ E DELLA EFFICIENZA ENERGETICA

L’impianto di produzione di energia elettrica, termica e frigorifera, realizzato da Samso Spa, è in grado di ridurre fino al 79% i consumi di energia elettrica



Ancona – Continuano gli investimenti di Ferretti Group nel cantiere di Ancona, in questo caso si tratta di un importante progetto che migliora efficienza energetica e sostenibilità. L’impianto di trigenerazione permetterà infatti di ridurre fino al 79% i consumi di energia elettrica e termica necessari a climatizzare gli ambienti di produzione, rispondendo così alle esigenze produttive della Super Yacht Yard di Ancona, che si estende su una superficie di oltre 25.000 metri quadri coperti e richiede un costante controllo della temperatura.

Ideazione e installazione sono opera di Samso Spa, Energy Service Company (E.S.Co.) attiva in Italia nella progettazione, realizzazione e finanziamento di interventi di efficienza energetica. Nel dettaglio, all’interno dell’impianto è presente un cogeneratore alimentato a gas ad alto rendimento, dalla potenza elettrica di 500 kWe e potenza termica 600 kWt, insieme a un assorbitore di 460 kWf per la produzione di acqua gelida per il raffrescamento che sfrutta l’energia termica recuperata dall’impianto stesso.

Complessivamente questo intervento, una volta a regime, porterà alla riduzione di circa il 79% della richiesta di energia elettrica e del 32% di energia termica, stimando un risparmio annuo di energia primaria del 20%.

Nell’area del cantiere, Ferretti Group ha inoltre installato un impianto solare fotovoltaico per la produzione di energia elettrica e per la riconversione degli impianti di illuminazione con lampade LED.

