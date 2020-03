AdSP del Mar Tirreno Settentrionale-Deperimetrazione SIN: analisi terminate

Scritto da Redazione Ambiente, Infrastrutture, Italia, Legislazione, News, Porti, Trasporti

Sono terminate le attività di campionamento e le analisi volte alla deperimetrazione del Sito di Interesse Nazionale del Porto di Livorno. Il passaggio è molto importante perché propedeutico alla realizzazione della Darsena Europa, l’opera di ampliamento a mare con la quale il porto di Livorno mira a potenziare i propri volumi di traffico e a liberare nuove opportunità di sviluppo nelle aree e banchine del porto attuale.

Per il presidente dell’AdSP del Mar Tirreno Settentrionale, Stefano Corsini, i risultati dell’indagine sono molto confortanti: «Tra pochi giorni sarà consegnato il report sintetico che ci consentirà di convocare tempestivamente la Conferenza dei Servizi propedeutica al Decreto di deperimetrazione SIN del Ministero dell’Ambiente. Si tratta di un altro significativo passo in avanti nel processo per la realizzazione della Darsena Europa».

