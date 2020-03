Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna: Chiarimenti sulla gestione della prevenzione dal Covid-19

Nel far seguito alle notizie recentemente apparse sulle operazioni di prevenzione dalla diffusione del Covid-19, questa Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna ritiene doveroso evidenziare quanto segue. Così come già pubblicamente ribadito nel corso dei tavoli tecnici convocati dalla Regione Sardegna e dal Dipartimento regionale della Protezione Civile, l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna ha assicurato, fin da subito, tutto il necessario supporto logistico al personale deputato alla gestione dell’emergenza, mettendo a disposizione i necessari spazi sia all’esterno che all’interno dei terminal passeggeri degli scali di competenza.

Per il porto di Olbia, in particolare, l’Ente ha confermato la massima disponibilità a garantire anche l’utilizzo di locali interni alla stazione marittima, con funzione di uffici o punti di appoggio, per operatori sanitari e per lo stoccaggio del materiale – medico e apparecchiature – utilizzato per la gestione dei controlli. Qualora necessario, è stato altresì assicurato il supporto del personale deputato alla Security nell’instradamento di auto e passeggeri in quei percorsi di sicurezza e contenimento che l’organizzazione intenderà stabilire.

Relativamente all’operatività, allo stato attuale, il monitoraggio dei passeggeri in arrivo e partenza è stato attivato nel solo scalo di Cagliari. Si ritiene, altresì, di dover confermare che sono già stati effettuati sopralluoghi in quello di Olbia, ma non risultano, al momento, richieste da parte del suddetto Dipartimento per i porti di Golfo Aranci, Porto Torres e Santa Teresa. Per quanto sopra, l’Ente ribadisce, ancora una volta, la propria disponibilità ad attivarsi immediatamente nell’attività di supporto non appena riceverà disposizioni dagli organi competenti.

