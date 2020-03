Disposizioni per i passeggeri in arrivo nei porti sardi

Con riferimento all’ordinanza della Presidenza della Regione Sardegna, n. 4 dell’8 marzo 2020 (clicca qui per scaricarla), si informano tutti i passeggeri in arrivo nei porti della Sardegna e provenienti dalle zone rosse, di cui al DPCM della medesima data, che saranno tenuti a comunicare tale circostanza al personale addetto ai controlli e ad osservare l’isolamento fiduciario per 14 giorni, dichiarando dove lo stesso dovrà avvenire; comunicare i propri recapiti di reperibilità mediante apposito modulo allegato alla suddetta ordinanza.

La mancata osservanza di tali disposizioni verrà sanzionata come per legge (art. 650 codice penale).

