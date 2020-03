Costa Crociere e il Covid-19

Genova. Come avevamo previsto, puntuale è arrivato il comunicato di Costa Crociere che rimodula il calendario delle crociere in Mediterraneo che scalano i porti italiani fino al prossimo 3 aprile. “Le crociere attualmente in corso faranno scalo nei porti italiani- si legge nel comunicato - solo per consentire agli ospiti di sbarcare e rientrare a casa, senza escursioni o nuovi imbarchi. La Compagnia sta provvedendo a informare gli ospiti interessati, offrendo loro un credito per una futura crociera, in modo che possano godere delle loro vacanze a bordo in un secondo momento. “.

“La salute – continua ancora la nota – e sicurezza degli ospiti ed equipaggio sono la priorità assoluta per Costa Crociere, il livello di sanificazione è stato assolutamente rafforzato per garantire la massima igiene e sicurezza”. “Costa crociere desidera inoltre ricordare – conclude la nota - che la Compagnia ha adottato rigidi controlli sanitari all’imbarco sin dall’inizio dell’emergenza Covid19”.

