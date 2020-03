Coronavirus: Porto di Ancona, anche Jadrolinija sospende linea traghetto per Spalato

Come misura preventiva per la diffusione del coronavirus, la compagnia di navigazione Jadrolinija ha sospeso temporaneamente la linea dei traghetti che collega il porto di Spalato, in Croazia, con quello di Ancona, da oggi fino al 1 aprile.

