RINVIO ASSEMBLEA NAZIONALE DI FEDEPILOTI

Scritto da Redazione Italia, Nautica, News, Porti, Trasporti

Nell’attuazione delle misure adottate per la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, il Consiglio Direttivo della Federazione Italiana Piloti dei Porti ha deciso di RINVIARE A DATA DA DESTINARSI, e comunque quando la situazione generale lo permetterà, l’Assemblea Nazionale 2020 in un primo momento calendarizzata per il 6 aprile prossimo a Roma.

La decisione è stata presa nel corso di una riunione in videoconferenza tra i componenti il Consiglio Direttivo con il presidente Francesco Bandiera e il direttore Giacomo Scarpati durante la giornata del 9 marzo u.s..

Decisione avvalorata in seguito anche da quanto disposto dal Governo nella serata con il Dpcm 9 marzo 2020 che estende le misure di contenimento a tutto il territorio nazionale.

L’Assemblea di quest’anno sarebbe stata e sarà incentrata, quando riprogrammata, sui “Ruoli e principi nel pilotaggio italiano” con specifico riferimento ai ruoli di tutti i soggetti che ruotano intorno al pilotaggio portuale, ivi compresi i piloti stessi, quali affidatari del servizio di vitale importanza per la corretta e sicura gestione dei porti da parte dell’Amministrazione Marittima.

