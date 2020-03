CONFITARMA PLAUDE ALL’AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO MERIDIONALE

Scritto da Redazione Italia, Legislazione, Nautica, News, Porti

Roma-“A nome di Confitarma e dei suoi associati, ringrazio Ugo Patroni Griffi, Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, ed esprimo grande apprezzamento per la decisione di adottare i provvedimenti che posticipano il pagamento dei canoni e dei diritti portuali, in applicazione del Decreto Legge “Cura Italia”, estendendo i benefici anche a categorie non contemplate nel decreto stesso”.

È quanto afferma Mario Mattioli, Presidente della Confederazione Italiana Armatori, aggiungendo che quella del Mar Adriatico Meridionale è la prima Autorità di Sistema Portuale che ha adottato interventi per ridurre i costi di approdo delle navi, interventi che solo pochi giorni fa Confitarma aveva caldeggiato nelle richieste alla Ministra De Micheli.

“L’auspicio naturalmente – aggiunge il Presidente Mattioli – è che anche le altre Autorità di Sistema Portuale adottino simili provvedimenti per sostenere i collegamenti marittimi che, nonostante il calo dei traffici e le restrizioni, continuano a garantire l’approvvigionamento di merci, alimenti e medicinali e prodotti strategici per il Paese”.

