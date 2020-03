Ferrobonus al via

Scritto da Redazione Infrastrutture, Italia, Legislazione, Logistica, News, Porti, Trasporti

La Direzione Generale per il Trasporto Stradale e per l’Intermodalità del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato nei giorni scorsi il decreto inerente l’avvio della misura Ferrobonus per il biennio 2020-2021.

Le imprese ferroviarie e gli operatori logistici già ammessi al precedente periodo di rendicontazione della misura che desiderano avere accesso agli incentivi anche nel periodo 2020- 2021 dovranno inviare le proprie domande al MIT entro 45 giorni dalla pubblicazione del decreto sulla GURI.

La Regione Toscana sta concordando con il MIT l’Intesa Operativa che consentirà di integrare la misura statale con il fondo regionale specificamente definito dall’art. 16 della L.R.19 del 16.04.2019 e utilizzabile sulle percorrenze effettuate sul territorio regionale.

Scarica qui il Decreto

