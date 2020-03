FAST TRACK: UNA RISPOSTA ALL’EMERGENZA DEL CORONA VIRUS DA PSA VENICE-VECON E DAL PORTO DI VENEZIA

Scritto da Redazione Italia, News, Porti, Trasporti

PSA VENICE – VECON, società del gruppo PSA , con il supporto delle Associazioni di Spedizionieri, Agenti Marittimi, Spedizionieri Doganali, Trasportatori e con il patrocinio della AdsP Mar Adriatico Settentrionale si è attivata per identificare una corsia preferenziale per le merci strategiche al fine di assicurarne una loro rapida consegna, separandole da quelle bloccate ed in progressivo futuro accumulo nei piazzali, conseguente al fermo dei settori industriali imposto dal DcPM del 22/3.

“In tutte le crisi si nascondono minacce ed opportunità. L’emergenza in cui stiamo vivendo sta facendo emergere l’esigenza di rivedere non solo le nostre abitudini sociali, ma anche la necessità di cambiare alcune modalità di gestione del business per supportare la catena logistica in questo momento di estrema difficoltà per il Paese.”, le parole del neo amministratore delegato di PSA VENICE / VECON, Alessandro Becce.

In anticipo rispetto alla attivazione della procedura, prevista dal 30 Marzo, già 60 contenitori con elevata probabilità di ritiro sono stati identificati prima dello sbarco sulla prossima nave, confermando l’importanza del gioco di squadra e della collaborazione degli attori coinvolti: siamo certi che lo sforzo richiesto aiuterà tutta la filiera, migliorando la qualità del servizio per i clienti, riducendo i tempi di attesa per i trasportatori e gestendo in maniera più efficiente le operazioni portuali.

VECON si sta impegnando strenuamente per mantenere la piena operatività e rendere il luogo di lavoro ancora più sicuro.

Tutto questo è possibile grazie anche al supporto della AdsP ed al contributo di tutti gli operatori coinvolti, ma soprattutto grazie ai lavoratori di Vecon, della Compagnia portuale di Venezia e delle OO.SS. ai quali va il più sentito ringraziamento dal parte dei vertici aziendali per il loro impegno e senso di responsabilità dimostrato.

Leggi anche: