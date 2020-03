Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale: Update bisettimanale sull’impatto economico del Covid-19

News, Porti, Trasporti

L’emergenza sanitaria Covid-19 sta avendo un impatto economico planetario e muterà per sempre le modalità di valutazione dei rischi della globalizzazione

I porti, per la natura profondamente interconnessa e globalizzata dello shipping, sono stati coinvolti sin da quando l’emergenza sanitaria è scoppiata in Cina: già nelle scorse settimane i principali scali internazionali hanno dovuto fare i conti non solo con una sensibile riduzione di traffico, ma anche con la necessità di implementare processi e metodi che fossero in grado di garantire contemporaneamente l’operatività del porto e la sicurezza dei lavoratori e degli operatori.

Proprio in questa grave emergenza, Ports of Genoa, uno dei principali porti gateway europei, sente di dover svolgere il proprio ruolo a supporto del Paese e della sua economia, mantenendo un filo diretto con i nostri stakeholders: operatori del settore portuale e logistico, lavoratori e cittadini.

Per questa ragione, a partire da oggi e per le prossime settimane, pubblicheremo un update bisettimanale con le principali novità relative all’impatto che l’emergenza COVID-19, le ricadute sul nostro sistema portuale e le misure messe in atto per contrastare la crisi.

È anche un modo per stare più vicini, in sicurezza, certi che usciremo da questa esperienza più forti di prima.

Scarica il pdf “COVID-19 UPDATE – WEEK 14/ 2020″ (pdf – 133.05 Kb )

