PSA Pra’: nuove modalità di accesso all’ufficio Merci

Per favorire il contenimento del coronavirus, in ottemperanza alle disposizioni di prevenzione al contagio, a partire dal 2 aprile 2020 per accedere all’ufficio Merci sarà necessario richiedere un ticket di ingresso

Il ticket può essere richiesto a partire dal 2 aprile con le seguenti modalità:

attraverso l’esistente App per smartphone “PSA Genova Pra’ Trasportatori” che sarà a breve arricchita con la funzione ‘One Stop Office’. ·

via SMS al numero: +39 3316166446 scrivendo un messaggio con testo: ‘MERCI’.

All’ingresso dell’ufficio Merci una guardia garantirà la distanza di sicurezza tra i trasportatori e verifica la validità di un SMS o di una notifica Push sulla Mobile App per consentire l’ingresso.

