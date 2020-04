Gilberto Danesi entra a far parte del CdA di PSA Italia

Scritto da Redazione Infrastrutture, Italia, Logistica, News, Porti, Trasporti

Nel giorno in cui lascia la carica di Amministratore delegato di Psa Italia, David Yang, regional Ceo di Psa Europe & America ha comunicato che Danesi entrerà a far parte del Consiglio di Amministrazione di PSA Italia, continuando così a rappresentare le unità di business all’interno delle diverse organizzazioni di categoria e coltivando i rapporti con gli stakeholder

Un ringraziamento per il lavoro svolto fin qui e la fattiva collaborazione con l’Autorità di sistema portuale viene espressa dal presidente dei Ports of Genoa, Paolo Emilio Signorini: “Ringrazio Gilberto Danesi per la straordinaria esperienza manageriale, alla base del notevole successo commerciale del terminal di Prà, e la proattività dimostrata nelle relazioni con il territorio. È un indubbio merito di PSA e di Danesi che il rapporto di collaborazione continui attraverso l’apporto del manager carrarino nel CdA di PSA Italia. Il contributo di Danesi è ancora più importante in un momento così delicato per il nostro porto al fine di trovare e attuare soluzioni che ci porteranno fuori dall’emergenza”.

Parole di stima quelle scritte da Yang; “Sotto la sua guida, Psa Genova Pra’ ha intrapreso un programma di potenziamento e di investimenti volto a trasformare il terminal in una struttura pronta per affrontare le sfide future”.

