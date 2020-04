Costa Mediterranea sbarcherà solo italiani a Napoli e Costa Fortuna arriva domani a Brindisi

Il governatore della Campania, De Luca, con una nota afferma che dalla nave Costa Mediterranea, in navigazione verso Napoli, sbarcheranno solo gli italiani. Il porto di Napoli, essendo dentro la città, non si può permettere ulteriori focolai. Ricordiamo quanto ebbero a dire e a fare, appena l’anno scorso, i politici locali per far sbarcare immigrati, dando un porto sicuro alle Ong; si disse che il porto di Napoli era e sarà sempre un porto aperto.

Mentre la Costa Fortuna, partita ieri sera verso le 23.00 ora locale da Pireo, ora si trova in navigazione al largo del Peloponneso, con a bordo solo l’equipaggio di macchina e di coperta, e raggiungerà Brindisi domani, domenica alle ore 13.00, ora locale. Informa la Capitaneria di Porto di Brindisi che “ in attuazione delle vigenti norme di security e di safety marittima, oltre alle norme anti-assembramenti, saranno ammessi solo soggetti specificatamente interessati all’approdo”.

Dalla webcam della Costa Fortuna in navigazione

