Costa Fortuna ormeggiata a Brindisi

Scritto da Redazione Italia, Nautica, News, Porti, Trasporti

Brindisi. La nave da crociera, Costa Fortuna, ha attraccato presso la diga foranea di Punta Riso di Brindisi, puntuale alle ore 13.20 ora locale di questa Domenica delle Palme, 5.aprile.2020. Le manovre di atterraggio e di ormeggio sono state curate dai Piloti e Gruppo Ormeggiatori di Brindisi; tutte le fasi operative di messa in sicurezza della nave della Costa Cruise sono state assistite dai rimorchiatori Asmara e Marietta Barretta dei Fratelli Barretta di Brindisi.

Già, ieri, il Presidente dell’AdSPMAM, Prof Ugo Patroni Griffi, aveva emanato l’ordinanza specifica (Emergenza sanitaria da Covid-19), riguardante la sosta inoperosa presso la diga foranea di Punta Riso delle navi da crociera della Costa Crociere, stabilendo le dovute prescrizioni operative e sotto la sorveglianza diretta della Capitaneria di Porto di Brindisi. La Costa Fortuna, lo ripetiamo senza contagiati a bordo, rimarrà presumibilmente per circa 60 giorni, presso la diga foranea di Punta Riso. Il giorno 8 aprile 2020, la stessa diga sarà interessata dall’ormeggio dell’altra nave la Costa Victoria, che rimane ancora nel porto di Civitavecchia per la sanificazione dovuta. Entrambe le navi navigano sotto bandiera italiana – che, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19 in essere, la Costa Crociere ha determinato l’interruzione dei servizi crocieristici.

Durante la sosta forzata, le navi sono inoperose rispetto all’infrastruttura portuale e necessiteranno con ogni probabilità della fornitura di beni e servizi (rifornimento idrico, provviste di bordo, bunker, etc.). Per questi servizi, la Capitaneria di Porto di Brindisi consentirà l’accesso alla diga di mezzi e veicoli con le modalità riportate nella suddetta ordinanza, e gli accessi saranno sospesi dal tramonto ad un’ora dopo l’alba secondo il Piano di Security Marittima Portuale predisposto. L’Agenzia marittima raccomandataria delle navi – Titi Shipping s.r.l. di Brindisi – a sua volta, ha l’obbligo di assicurarne il rispetto dei PSMP sia alle navi stesse che ai soggetti di volta in volta interessati in relazione alla sosta e approdi delle due navi in argomento (provveditori di bordo, corrieri, servizi vari, imprese, ditte, etc).

