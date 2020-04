Arrivate al porto di Taranto 2000 mascherine

Scritto da Redazione Internazionale, Italia, News, Porti

Xièxiè China Communication Construction Company

Arrivate al porto di Taranto 2000 mascherine, a cui si aggiungono le 2000 già ricevute a marzo, da destinare al personale dell’ AdSP e agli operatori dei servizi essenziali dello scalo.

Un utilissimo e cortese omaggio al porto di Taranto e un gesto di grande solidarietà e di vicinanza all’Italia sono l’evidenza che, al di là degli interessi commerciali, un rapporto di amicizia e stima unisce il colosso cinese China Communication Construction Company Ltd e l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio.

“I veri amici si riconoscono nei momenti di difficoltà”

The port of Taranto has just received 2000 masks – in addition to the 2000 items received in March – for both Port Authority Staff and operators providing port essential services. Such an useful and thoughtful present to the port of Taranto represents an expression of great solidarity and closeness to Italy and underlines that China Communication Construction Company Ltd and the Port Network Authority of the Ionian Sea share a friendship and mutual regard that goes beyond the existing commercial relationship.

“Real friendship comes out in times of trouble”

Leggi anche: